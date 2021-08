Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat ja Autodesk yhdistivät voimansa Opiskelijapelipalkinnon jakamiseksi

Ohjelmistoyritys Autodesk ja Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat eli GDWC aloittivat yhteistyössä opiskelijakeskeisen kategorian tämän vuoden kilpailussa.

Autodesk on ammattimaisten 3D-animaatio- ja mallinnustyökalujen, kuten Mayan ja 3DS Maxin, takana oleva yritys. Autodeskin ja GDWC:n lanseeraama uusi kategoria on nimeltään Student Game Award eli kyseessä on opiskelijapelipalkinto. Tuore kategoria on avoinna opiskelijoiden ilmoittautumisille mistä tahansa maasta ja opintoalalta. Osallistuvien opiskelijoiden ei tarvitse siis olla varsinaisesti pelinkehitykseen suuntaavia vaan mukaan voi hypätä vaikkapa antropologian tai lääketieteen alalta. Ainoa vaatimus on esiteltävän pelin olemassaolo.

"On jännittävää tehdä yhteistyötä GDWC:n kanssa kilpailun kaikkien aikojen ensimmäisen opiskelijakategorian aloittamiseksi ja tunnistaa aloittavien sisällöntuottajien, tarinankertojien ja pelialan taiteilijoiden lahjakkuus", Autodeskin pelialan markkinoinnin asiantuntija Kelly Ng Wan kommentoi.

Student Game Award -kategorian viisi parasta joukkuetta palkitaan näkyvyydellä sekä Autodeskin tuotepalkinnoilla. Voittaja saa myös valmennussessioita uravalmentaja Jean Leggettiltä. Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisoihin ja Student Game Awardiin voi tutustua tarkemmin GDWC:n verkkosivuilta.