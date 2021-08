PlayStation 5:n myynnit ylittivät 10,1 miljoonaa – PS4 myynyt reilut 116,4 miljoonaa kappaletta

Sony paljasti kesäkuun lopussa päättyneen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset.

PlayStation 5 -konsolia on myyty maailmanlaajuisesti yli 10,1 miljoonaa kappaletta ja PlayStation 4:ää yli 116,4 miljoonan konsolin verran. 30. kesäkuuta 2021 päättyneiden kolmen kuukauden aikana toimitettiin yhteensä 2,3 miljoonaa PlayStation 5:ttä ja 500 000 PlayStation 4:ää. PS4:n myynti laski 1,4 miljoonaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson 1,9 miljoonasta.

Sonyn mukaan PlayStation Plus -tilaajia on 46,3 miljoonaa, joka on 1,3 miljoonaa enemmän kuin edellisen tilikauden aikana. Elokuun PlayStation Plus -pelit voi tarkistaa täältä.