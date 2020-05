PlayStation 5 julkaistaan lokakuussa, mikäli Sonyn työpaikkailmoitusta on uskominen

Olisiko Sonyn tulevan PlayStation 5 -konsolin julkaisuajankohta paljastunut kuin varkain? Sony Interactive Entertainmentin työpaikkailmoitus kertoo nimittäin laitteen julkaisuajankohdaksi tämän vuoden lokakuun.

Työnkuvassa on mainittuna pestiin kuuluvat toimet ja mahdollisuudet videohaastatteluun sekä hieman yllättäen "PlayStation 5, joka julkaistaan lokakuussa 2020".

Viimeisin virallinen tieto julkaisuajankohdasta on ollut "Holiday 2020", mikä tarkoittaa vuoden loppua. Työpaikkailmoituksen infoon voi suhtautua varauksella, kunnes virallinen tieto aikanaan kerrotaan julki.

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH

— Nibel (@Nibellion) May 12, 2020