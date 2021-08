Psykedeelinen kulttiklassikko El Shaddai: Ascension of the Metatron päivättiin PC:lle

Crimin kulttianimetoimintapeli El Shaddai: Ascension of the Metatron saapuu vihdoin PC:lle. Tyylikästä psykedeliaa tarjoileva peli julkaistaan ensi kuussa.

Alunperin PlayStation 3:lle ja Xbox 360:lle vuonna 2011 julkaistu El Shaddai: Ascension of the Metatron on anime-tyylinen toimintapeli. Kehitystä johti tuolloin Sawaki Takeyasu, joka oli aiemmin työskennellyt taiteilijana ja hahmosuunnittelijana muun muassa Devil May Cryn sekä Ōkamin parissa.

Japanilainen studio on vahvistanut julkaisevansa El Shaddain PC-version syyskuun 2. päivänä. Steam-sivu puolestaan vahvistaa, että pelaamisen tarvitaan silti ohjainta.