Sydämellinen Nostalgic Train matkaa seuraavaksi Switchille

Julkaisija Amata Games ja kehittäjä Tatamibeya tuovat Nostalgic Trainin Switchille.

Nostalgic Train julkaistiin ensimmäisen kerran PC:lle Steamin kautta kesäkuussa 2018. Sen jälkeen kaihoavia sydämiä valloittanut japanilaiselle Natsugirin maaseudulle sijoittuva junailu matkaa seuraavaksi Nintendon konsolille.

Peli tarjoaa Two Flickers at the End of the Trip -tarinatilan lisäksi vapaan pelailun tilan, jossa voi tutustua Natsugirin maailmaan.

Elokuun 19. päivänä ainakin aluksi Japanissa Switchillä julkaistavan Nostalgic Trainin trailerin voi katsastaa alta.