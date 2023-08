Quake II:n remasteroitu painos yllätysjulkaistiin PC:lle, konsoleille ja Game Passiin, vieläpä kokonaan uuden kampanjasisällön kera

Quake II sai huhuillun yllätysjulkaisunsa QuakeCon 2023:n yhteydessä.

Vuonna 1997 julkaistua Quake II -klassikkoa kauttaaltaan ehostavan uusiopainoksen kehitti retropelien modernisointiin keskittyvä Nightdive Studios. Mukana on muun muassa parannellut hahmomallit, videopätkät, valaistusefektit, tekoäly, saavutettavuustoiminnot, laajakuvatuki, 4K-tarkkuus, oikeastaan ylipäätään kaikki mahdollinen.

Samaan pakettiin on niputettu peruspelin lisäksi The Reckoning- ja Ground Zero -laajennukset. Kirsikkana kakun päällä mukana on Machine Gamesin kehittämä uusi laajennus Call of the Machine, joka kasvattaa suorastaan hulppeaa kokonaisuutta vielä 28 kampanjakentällä ja yhdellä moninpelitantereella.

Kaikki kampanjat voi tahkota läpi yhteistyössä neljän pelaajan kanssa, joko verkon kautta tai jaetulla ruudulla. Moninpeliin päästetään puolestaan verkon kautta 16 ja lokaalisti neljä pelaajaa – alustojen väliset mittelötkin ovat mahdollisia.

Quake II on saatavilla PC:lle, Switchille sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleilla – myös osana Game Pass -valikoimaa.