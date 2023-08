THQ-Nordic julkisti peliversion TMNT: The Last Roninista

THQ-Nordicin perjantaina pitämästä showcasesta ei yllätyksiä puuttunut. Yhtiö kertoi pukkaavansa ensi vuonna pihalle uuden South Park -pelin, mutta sen lisäksi julkistettiin Turtles-maailmaan sijoittuva TMNT: The Last Ronin -toimintaroolipeli kiusoittelutrailerin siivittämänä.

The Last Ronin pohjautuu uudempaan, kiiteltyyn Turtles-sarjakuvaan, jonka luomistyöstä ovat vastanneet itse sarjan alkuperäistekijät Kevin Eastman ja Peter Laird. Parivaljakko loi Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat vuonna 1984 ja työskentelivät sarjakuvan kimpussa tiiviisti yhdessä vuoteen 1993 asti. Velikultien välit kuitenkin kylmenivät ja ysärin alun jälkeen kumpikin kirjoitti Turtles-seikkailuja aina silloin tällöin, mutta erikseen. The Last Ronin syntyi, kun parivaljakko löi jälleen hynttyyt yhteen lähes 30 vuoden tauon jälkeen.

The Last Ronin on hieman totuttua aikuismaisempi ja synkempi Turtles-seikkailu. Se sijoittuu toivottomalta tuntuvaan tulevaisuuteen, jossa viimeinen hengissä pysynyt kilppari ninjailee taistelujen runtomassa New Yorkissa.

Peli ilmestyy näillä näkymin PlayStation 5:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PC:lle. Kiusoittelutrailerin voi katsoa alta.