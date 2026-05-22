Red Dead Redemption 2 nousi kaikkien aikojen myydyimpien pelien kärkikolmikkoon – ohitti Wii Sports -klassikon

Red Dead Redemption 2 on nyt historian kolmanneksi myydyin videopeli huimalla 85 miljoonan kappaleen myynnillä.
Vaikka huomio onkin ehkä tiukasti tulevassa Grand Theft Auto VI:ssa, jatkaa Red Dead Redemption 2 omaa vakuuttavaa menestystään. Rockstar Gamesn länkkäriseikkailu on myynyt maaliskuuhun 2026 mennessä jo 85 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.
Lukema riittää nostamaan pelin kaikkien aikojen myydyimpien videopelien listalla kolmannelle sijalle ohi Wii Sportsin. Samalla pelin myynti on viimeisen vuoden aikana ollut vahvempaa kuin minään muuna 12 kuukauden ajanjaksona julkaisuvuoden 2018 jälkeen.
Vaikka Grand Theft Auto V pitää edelleen ylivoimaisesti kärkipaikkaa yli 230 miljoonan kappaleen myynnillä, osoittaa Red Dead Redemption 2, että kiinnostus Rockstarin avoimen maailman peleihin ei ole hiipumassa.
Myydyimpien pelien top 6:
- Minecraft -- 350 miljoonaa kopiota
- Grand Theft Auto V -- 255 miljoonaa kopiota
- Red Dead Redemption 2 -- 85 miljoonaa kopiota
- Wii Sports -- 83 miljoonaa kopiota
- Mario Kart 8 -- 79 miljoonaa kopiota
- PUBG: Battlegrounds -- 75 miljoonaa kopiota
