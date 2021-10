Resident Evil: Welcome to Raccoon City vie katsojansa pahuuden alkulähteille – ensimmäinen traileri julkaistiin

Resident Evil -leffasarjaa alusta käynnistelevä Resident Evil: Welcome to Raccoon City on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City vie katsojansa mytologian alkulähteille Raccoon Cityn perukoille ja sinne legendaariseen kartanoon saakka. Trailerillakin nähdään reilusti tuttuja hahmoja Capcomin pelisarjan matkan varrelta aina Redfieldin sisaruksista Jill Valentineen ja tietysti pahis Albert Weskeriin saakka – ikonisia hirviöitä tietysti unohtamatta.

Johannes Robertsin ohjaaman rainan pääosissa nähdään Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper, Lily Gao sekä Avan Jogia.

Resident Evil: Welcome to Raccoon Cityn Suomen ensi-ilta ajoittuu joulukuun 3. päivälle.