Suolaisen hintainen The Last of Us Part II -kitara saatavilla nyt myös Euroopassa

Soitinvalmistaja Taylor on tuonut markkinoille The Last of Us Part II -pelistä tuttuja kitaroita.

Kaksikymmentä tuumaa pitkä kitara, mallia Model 314ce, on juuri samanlainen jäljennös mitä Elliekin pelissä rimpauttelee. Hintaa instrumentille on kertynyt hippusen yli 2400 euroa. Normaalin Model 314ce -mallin päälle tämä on palttiarallaa 420 euron lisäys.

Saatavilla on myös pienempi peliin liittyvä kitara. Tässä mallissa on mukana Ellien pelinsisäinen tatuointi ja hintana noin 735 euroa.

The Last Of Us Part II Replica Taylor 314ce

The Last of Us Part II GS Mini guitar

Tässäpäs oiva joululahja tosifaneille, jos vain hinta ei hirvitä!