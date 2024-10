Retroklassikko The Oregon Trail liittyy tulevien pelielokuvien joukkoon

The Oregon Trail -klassikkopeli saa elokuvasovituksen.

The Oregon Trail käynnistyi jo vuonna 1971 tekstipohjaisena pelinä, mutta suursuosioon se kohosi 80-luvun puolivälin tienoilla ilmestyneen version myötä. Pelissä ohjataan vankkureita tavoitteenaan kuskata uudisasukkaat Kansas Citystä aina Oregon Cityyn saakka – tätä reittiä kutsuttiin nimellä Oregonin reitti (Wikipedia-linkki).

The Hollywood Reporterin raportoima elokuvaversio on kuuleman mukaan toimintakomedia, joka sisältää Barbie-henkisesti täysin uusia musiikkikappaleita. Näiden tekijöinä toimivat Only Murders in the Buildingista Emmynkin napanneet Benj Pasek ja Justin Paul. Käsikirjoituksen raapustavat Max Reisman sekä Judas and the Black Messiah -elokuvasta tutut Lucasin veljekset Kenneth ja Keith. Ohjaajiksi ja tuottajiksi on kiinnitetty Will Speck ja Josh Gordon.

Applen työstämän The Oregon Trailin näyttelijäkiinnityksistä saati julkaisuaikataulusta ei ole toistaiseksi tietoa.