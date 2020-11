Rockstar Games kiusoittelee uudella Grand Theft Auto Online -pelialueella – pelaajat löytäneet mystisiä ruumiita tutuilta alueilta

Grand Theft Auto Onlinen vihjaillaan saavan uutta maastoa uudella videolla, joka esittelee entuudestaan tuntemattomia maisemia.

Rockstar Gamesin Twitter-tilille julkaistu lyhykäinen klippi esittelee pelialueita, jotka eivät ole vielä osana GTA Onlinea. Kyseessä on todennäköisesti uusi alue, mikäli ruudulla vilahtavaa karttaa on luottaminen. El Rubio -nimi näyttäytyy myös muutamaan otteeseen, joten potentiaaliset uudet alueet voivat totella kyseistä nimeä.

Pelistudio on aiemmin vihjaillut suurimmalla GTA Onlinen päivityksellä, joka tekisi tuloaan tänä vuonna. Tarkemmat infot antavat vielä odotuttaa itseään.

Niitä odotellessa pelaajat ovat raportoineet löytävänsä mystisiä ruumiita tutun Las Santos -alueen rannoilta, aivan kuten tuoreella videollakin. Innokkaimmat ovatkin kartoittaneet mistä ja mihin kellonaikoihin hahmoja voi löytää.

I was bored so here's a map of the corpses in #GTAOnline

The location changes every real life hour.

Credits to @rollschuh2282 and @TezFunz2 for some help making the map. pic.twitter.com/0zmeW0sypS

— WildBrick142 (@WildBrick142) November 19, 2020