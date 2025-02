KonsoliFIN Podcast #217: Huumoria Kivestä puristamalla (vieraana Iikka Kivi)

Kevättä kohti mennään, ja samalla saimme etästudioomme kevätkauden ensimmäisen vieraan!

Hän on stand up -koomikko, käsikirjoittaja ja Pelit-lehdestäkin tuttu videopeliharrastaja Iikka Kivi! Jaksossa "tenttaajina" toimivat Jyri Jokinen sekä Niko Lähteenmäki, joka toimii tuttuun tapaan ohjelman juontajana.

Jaksossa käydään läpi muun muassa Iikan uran eri vaiheita stand upin ja television maailmassa sekä tiedustellaan, mistä rakkaus luontoa kohtaan on lähtenyt. Iikka kertoo myös journalistitaustastaan ja siitä, mistä kiinnostus politiikkaan sekä videopeleihin kumpuaa.

Huumori ja komedia ovat tunnetusti Iikan leipälaji, joten pohdimme hiukan myös videopelien ja huumorin suhdetta. Mikä lopulta tekee nimikkeestä hauskan ja mitä kaikkea videopelien käsikirjoituksessa tulisi ottaa huomioon? Iikka paljastaa myös, mikä on hänen mielestään huumorihauskin peli.

Iikka ehti turisemaan myös viime aikaisista pelailuista ja katsotuista sarjoista mediakörnerissa. Iikalla aikaa ovat vieneet muun muassa Helldivers 2 ja South Park: The Fractured But Whole, Jyri kaivoi VR-kypärän esiin sekä pelaa Baldur's Gate 3:a kolmatta kertaa läpi, kun taas Niko seikkailee roolipelien maailmassa niin Super Mario RPG:n uusioversion kuin Final Fantasy XVI:n merkeissä.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 24.2.2025.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

