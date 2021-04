Sega Master System -maskotti Alex Kidd tulee takaisin – Miracle Worldin uusioversio päivättiin kesäkuulle

Kasariklassikko Alex Kidd in Miracle World tulee takaisin uusittuna kesäkuun 24. päivä, kertoo kehittäjä Jankenteam.

Alkuperäinen Alex Kidd in Miracle World julkaistiin Sega Master Systemille vuonna 1986. Jonkinmoiseksi Sega-maskotiksikin muodostunut Alex Kidd seikkaili sittemmin useammassakin pelissä, mutta se ensimmäinen lienee näistä se tunnetuin – muun muassa hassunhauskojen kivi, paperi, sakset -kisailujen vuoksi.

Alex Kidd in Miracle World DX tuo mukanaan ylimääräisiä alueita, pomotaisteluja sekä boss rush -pelimoodin. Musiikki ja ulkoasu on luonnollisesti pistetty täysin uusiksi, minkä lisäksi mukana on toki myös retrografiikat.

Merge Gamesin julkaisema Alex Kidd in Miracle World DX ilmestyy PC:lle, Switchille, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S|X:lle.