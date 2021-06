Kasariklassikon uusiksi pistävä Alex Kidd in Miracle World DX nostalgisoi julkaisutrailerillaan

SEGA-maskotti Alex Kidd tekee paluun remasteroituun Miracle Worldiin.

Alex Kidd in Miracle World julkaistiin alkujaan vuonna 1986 Sega Master System -konsolilla. DX-lisänimen saanut uusioversio on pistänyt klassikon visuaaleja rankalla kädellä uusiksi, joskin retronostalgikot voivat vaihtaa alkuperäiseen ulkoasuun napinpainalluksella. Mukana on kaikki alkuperäinen sisältö tiukkoine paperi, kivi, sakset -otteluineen, mutta myös täysin uusia kenttiä, vaihtoehtoisia pomotaisteluja ja Boss Rush Mode -pelimuoto.

Alex Kidd in Miracle World DX on saatavilla PC:lle (Steam, Epic Games Store), Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.