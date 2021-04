Seinfeldia parodioiva kauhuseikkailu julkaistaan PS5:llä – innoittajina Resident Evil ja Silent Hills

Kehittäjä RareBird Games työstää toimintakauhukomediapeli Sinfeld Remasteredia PlayStation 5:lle.

Sinfeld Remastered on alun perin PlayStation 4:llä Dreams-pelissä luodun ja Unreal Engine 4:llä uudelleen rakennetun Sinfeld Chroniclesin paranneltu versio. Sinfeld on hyytävä parodia amerikkalaisesta sitcom-televisiosarjasta Seinfeld.

Sinfeld Remasteredissa kerrotaan olevan erilaisia Resident Evilin, Silent Hillsin ja P.T:n innoittamia pelityylejä. Päähenkilö Donathan yrittää selvitä New Yorkin kaduilla tämän tuoreen kasvatti-isän hylättyä hänet aamuyöstä. Poikaparka on loukussa loputtomassa painajaisten silmukassa, ja pelaajan on löydettävä jostakin turvallinen nukkumispaikka.

Vielä päiväämättömän nimikkeen julkistustrailerin voi katsastaa alta.

