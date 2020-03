Seinfeld-kauhupeli syntyi Dreamsissa – koe omalaatuisen karmiva takauma 90-luvulta

90-luvun komediasarja Seinfeld muuntui kauhupeliksi Dreamsin avulla.

Dreams on innoittanut käyttäjiä ympäri maailman. Hiekkalaatikkopelin hengentuotteet ovat kaikkea upean esteettisestä kerrassaan kummalliseen. Eriskummallisesta tuotannosta esimerkkinä nähdään Seinfeldia simuloiva Sinfeld Chronicles.

Omalaatuista 3D-taidetta ja indie-pelejä tehtaileva artisti mrironmonkey eli RareBirdInteractive on luonut pikkutarkat kopiot Jerry Seinfeldin ja Cosmo Kramerin asunnoista. Nämä kaksi televisiosta tuttua huoneistoa luovat oudon kiehtovan ympäristön selviytymiskauhupelille. Tavoitteena on auttaa Seinfeldin sisarenpoikaa Donathania löytämään setänsä vähintäänkin kuumottavassa tunnelmassa.

Sinfeld Chroniclesin kehittäjä työstää parhaillaan kokonaista New York -aiheista videopeliä. Seinfeld-osien on tarkoitus yhdistyä lopulta kohtauksiin Moonstruckista, Ghostbustersista ja muista New Yorkiin perustuvista TV-ohjelmista ja elokuvista.

Löydät Sinfeld Chroniclesin Dreamsin nettisivuilta.

Kurkkaa häiritsevään Seinfeld-maailmaan alta.