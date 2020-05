Seuraava laitesukupolvi lähestyy vääjäämättä – Microsoft avasi virallisen Series X -tuotesivun

Microsoft on avannut tuotesivun vääjäämättä lähestyvälle Xbox Series X -konsolilleen.

Virallisella sivulla ei toki vielä paljasteta Series X:n hintaa saati julkaisupäivää, sillä ne on pidetty toistaiseksi visuksi salassa. Sen sijaan tarjolla on teknisiä yksityiskohtia ja tyylikkäitä kuvia tulevasta laitteistosta ja sen ohjaimesta – vieläpä täysin kotosuomeksi. Kunhan aika on kypsä, voi Series X:n ennakkotilata juurikin tämän kyseisen tuotesivuston kautta.

Xbox Series X julkaistaan nykyisen ympäripyöreän tiedon mukaan loppuvuodesta.