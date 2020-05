Pokémon GO testaa Reality Blending -ominaisuutta – taskuhirviöt tulevat osaksi todellisuutta ympärilläsi

Niantic kertoi Pokémon GOhon tulevasta uudesta Reality Blending -ominaisuudesta.

Todellisuuteen sulauttavan AR-ominaisuuden avulla Pokémonit voivat liikkua oikean maailman esineiden takana. Tämän myötä taskumonsterikavereista tulee yhä uskottavampi osa pelaajan omaa ympäristöä.

Ominaisuus otetaan aluksi testikäyttöön pienelle määrälle satunnaisesti valittuja kouluttajia, joilla on tietyt Android-laitteet. Uusi AR-teknologia toimii tällä hetkellä Samsung Galaxy S9:llä ja S10:llä sekä Google Pixel 3:lla ja 4:llä. Nianticin on tarkoitus mukauttaa ominaisuus toimimaan myös muilla laitteilla. Lisätietoja löytyy Pokémon GO -sivustolta.

Ominaisuudesta annettiin esimakua gifillä, jossa Bulbasaur luikahtaa puun taakse Reality Blendingin avulla.