Star Citizen -kehittäjä joutuu korvausvastuuseen – Britannian työtuomioistuin totesi studion syyllistyneen toimintavajavaisen työntekijänsä syrjintään

Britannian työtuomioistuin on todennut Star Citizen -kehittäjä Cloud Imperium Gamesin syyllistyneen toimintavajavaisen työntekijänsä syrjintään.

Tapahtumaketju sai alkunsa keväällä 2022, COVID-19-pandemian hiivuttua. Samalla, kun studio muutti konttoriaan Cheshiren Wilmslow'sta Manchesterin keskustaan, otti se myös tiukempaa otetta etätyökäytäntöihinsä luopuen esimerkiksi sataprosenttisesta etätyöstä.

Studiossa vuodesta 2018 työskennellyt vanhempi ohjelmoija Paul Ah-Thion ei saanut hänkään jatkaa sataprosenttista etätyöskentelyä, lukuisista pyynnöistä huolimatta. Ah-Thion koki kokemustensa perusteella etätyön sopivan paremmin hänen tarpeisiin, sillä mies sairastaa autismikirjon häiriöitä (Autism Spectrum Disorders, ASD).

Ah-Thion kertoi palkkauksensa yhteydessä myös olleensa avoin sairaudestaan, joten asia ei tullut studiolle yllätyksenä. Taannoin pidetyssä oikeudenkäynnissä Ah-Thion kertoi olevansa toimistotyöpäivien jälkeen usein ahdistunut ja uupunut.

Cloud Imperium Games lopulta erotti Ah-Thionin epäselvissä olosuhteissa heinäkuussa 2022. Oikeudenkäynnin aikana CIG:n edustaja väitti muun muassa, että Ah-Thionin työtehokkuudessa oli etäympäristössä toivomisen varaa, eikä hän pystynyt kotona hoitamaan tiettyjä työtehtäviään, kuten uusien työntekijöiden mentorointia.

Tuomioistuin kuitenkin katsoi, ettei asiasta löytynyt päteviä todisteita, minkä lisäksi CIG:n todistaja kertoi, ettei Ah-Thionia pyydetty missään vaiheessa virallisesti palaamaan toimistolle. Kaiken kukkuraksi CIG brändäsi oikeudessa itsensä "start-up-yritykseksi" siitäkin huolimatta, että yhtiössä työskenteli muuttohetkellä yli 400 työntekijää.

Tuomioistuin tyrmäsi CIG:n syytökset ja totesi, että Ah-Thionin sataprosenttinen etätyöskentely olisi ollut työnantajan puolelta kohtuullinen järjestely. Studio joutuu kaikkiaan maksamaan miehelle korvauksia yli 27 000 puntaa eli lähes 33 000 euroa. Mies kertoi Game Developerille olevansa helpottunut:

– Olen taistellut itsenäisesti tätä tilannetta vastaan kahden vuoden ajan, ja autistisuuteni teki koko prosessista todella haastavan. Mutta onneksi maassamme on työtuomioistuin, jonka johdosta tavallinen ihminen voi pitää oikeuksistaan huolta ilman, että lakikustannukset veisivät konkurssiin, Ah-Thion totesi ja jatkoi:

– Minulle oli selvää tämän prosessin alusta alkaen, ettei CIG halunnut ihmisten työskentelevän kotoa käsin Manchesteriin muuton jälkeen. He hakemalla hakivat syitä siihen, miksi pyyntöni pitäisi evätä, ja he jatkoivat tätä toimintaa viimeiseen kuulemiseen asti samalla, kun jättivät noudattamatta asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Olen siitä hyvin kiitollinen, että tuomioistuin näki tämän toiminnan läpi, Ah-Thion kertoi.

Wing Commander -pelien isänä tunnetun Chris Robertsin luotsaama Star Citizen on avaruuteen sijoittuva massiivimoninpeli, joka on tähän mennessä kerännyt joukkorahoituksena yli 700 miljoonaa Amerikan dollaria. Sen "kylkiäisenä" on tarkoitus myös julkaista Squadron 42 -yksinpelikampanja, joka vilisee Hollywood-tähtiä.

Game Developer -sivuston raportti tapauksesta on puolestaan luettavissa kokonaisuudessaan lähdelinkistä, täältä.