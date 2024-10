Voiko tämä olla totta? Ikuisuusprojekti Star Citizenin yksinpelikampanja Squadron 42 julkaistaan vuoden 2026 aikana

Ikuisuusprojekti Star Citizenin yksinpelikampanja Squadron 42 julkaistaan vuoden 2026 aikana, kehittäjä Cloud Imperium Games lupailee.

Studion pomo Chris Roberts hyppäsi lavalle taannoisessa CitizenCon-tapahtumassa Englannin Manchesterissa. Erityisesti Wing Commander -sarjan luojana tunnettu herra kertoi muun muassa, että Star Citizenin yksinpelikampanja Squadron 42 tulee sisältämään noin 30–40 tuntia pelattavaa. Lisäksi Roberts sanoi olevansa varma, että se julkaistaan vuoden 2026 aikana (tieto on sittemmin päivitetty studion verkkosivuille).

Robertsin puheenvuoron aikana nähtiin myös peräti tunnin mittainen pelikuvavideo Squadron 42:n prologista. Demo keskittyi pääosin näyttäviin välivideoihin sekä Hollywood-tähtien, kuten Gillian Andersonin, Henry Cavillin, Gary Oldmanin ja Mark Strongin esittelyyn. Varsinaista pelattavuutta esittelivät avaruustaistelun aikana nähty lineaarinen tykkitornitoimintakohtaus, minkä lisäksi demo päättyi ensimmäisen persoonan näkövinkkelistä pelattavaan räiskintäsegmenttiin, jossa avaruusoliot pyrkivät valtaamaan pelaajan alusta.

Näyttävyydestään huolimatta demo kärsi kuitenkin kaatuilusta, bugeista sekä graafisista ongelmista. Kävellessään takaisin lavalle Roberts kuittasi vaikeudet huumorilla, mutta vakavoitui pian:

“Päätimme etukäteen tekevämme tämän livenä demojumalia uhmaten, ja he päättivät sitten kohdistaa raivonsa meihin. Äskeinen osio on joka tapauksessa vasta alkua, sillä se asettaa suuntaviivat pelaajan lähtökohdille, ja pian tuon jälkeen hänestä tulee pienemmän Stanton-aluksen pilotti. Peli on myös ollut viime viikkoina paljon vakaampi, kun itse olen sitä pelannut”, Roberts sanoi.

Roberts kiitteli myös studion vuosien varrella saamasta tuesta ja lupasi tuntimäärän sekä julkaisuvuoden ohella, että tiimi tekee kaikkensa saadakseen nimikkeen tason mahdollisimman korkealle:

“Vielä huomenna ei ole kuitenkaan julkaisun aika, kuten ehkä arvasitte”, Roberts sanaili.

Star Citizenin alkuperäiset joukkorahoitustavoitteet olivat varsin maltillisia. (Kuva: Kickstarter)

Star Citizen -avaruusmoninpeli on yksi kaikkien aikojen puhutuimmista peliprojekteista, ja sitä on syytetty vuosien varrella muun muassa pyramidihuijaukseksi. Cloud Imperium Gamesin mukaan projekti on kerännyt rahoitusta tähän mennessä reilut 729 miljoonaa Amerikan dollaria, mutta tästäkin huolimatta huimat 12 vuotta sitten Kickstarter-projektina alkanut teos on edelleen alfavaiheessa. Roberts lupaili viimeksi tämän vuoden maaliskuussa, että jättiläismäisen projektin 1.0-versio “sädehtii jo horisontissa.”

