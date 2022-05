Steamin toivotuin peli muutosten kouriin – tälle kesälle kaavailtu julkaisu lykkääntyy roimasti

Steamin toivelistan ykkösenä killuva The Day Before -peli lykkääntyy roimasti.

Nimikkeen oli määrä saapua tulevan kesäkuun aikana, mutta uusi julkaisuajankohta on nyt 1.3.2023. Syynä lykkäykselle on pelimoottorin vaihtuminen Unreal Engine 5:een. Muutosten lupaillaan tekevän pelaamisesta vielä aiempaakin versiota "fantastisempaa". IGN-sivuston kautta jaetun tiedonannon voi lukea tämän linkin kautta.

The Day Before on avoimen maailman massiivimoninpeli, jossa pelaajien ohjaamat hahmot heräävät yksin maailmassa, jonka kadut ovat vallanneet lihaa syövät tartunnan saaneet. Yhdysvaltoihin sijoittuvassa nimikkeessä on tarkoituksena kerätä resursseja ruoasta aseisiin sekä pysyä tietenkin elossa.

Fntastic-kehittäjän tuotokseen lupaillaan realistisia aseita sekä laajaa avointa maailmaa. Kaupunkiympäristöjen ohella luvassa on ainakin lumen peitossa olevaa luontoa. Julkistustrailerin viime vuodelta voi katsoa alta.