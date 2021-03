: The Day Before on trailerinsa perusteella kuin massiivimoninpeliksi muovattu The Last of Us

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

The Day Before on avoimen maailman massiivimoninpeli, jossa pelaajien ohjaamat hahmot heräävät yksin maailmassa, jossa lihaa syövät tartunnan saaneet ovat vallanneet kadut. Yhdysvaltoihin sijoittuvassa nimikkeessä on tarkoituksena kerätä resursseja ruoasta aseisiin sekä pysyä tietenkin elossa.

Fntastic-kehittäjän tuotokseen lupaillaan realistisia aseita sekä laajaa avointa maailmaa. Kaupunkiympäristöjen ohella luvassa on ainakin lumen peitossa olevaa luontoa. Oheinen traileri näyttää mitä tuleman pitää. Jos The Day Before onnistuu täyttämään lupauksensa, voi kyseessä olla mielenkiintoinen julkaisu.

Peli julkaistaan aikanaan PC:lle. Tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä tiedossa, mutta nimikkeen Steam-sivua sekä kotisivuja kannattaa pitää silmällä.

