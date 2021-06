Steamin tuhansia pelejä sisältävät kesäalennukset käynnistyivät – samalla voit selvittää, millainen sankari olet

Steamin vuotuinen kesäalennuskampanja on käynnistynyt tänään, torstaina.

Parisen viikkoa kestävä alennuskampanja saksii tuttuun tyyliin tuhansien nimikkeiden hinnoista pois eri kokoisia siivuja. Koko hulabaloon taustalla on "Päätä oma kohtalosi" -tarina, tai oikeastaan 14 sellaista. Prosessi palkitsee osallistujansa erilaisilla tarroilla ja merkeillä, joiden on tarkoitus kertoa, millainen sankari meistä kukainenkin on. Lisätietoja Steamin sivuilla, täällä.

Kesäalennukset päättyvät 8. heinäkuuta kello 20:00.