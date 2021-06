Microsoftin tarjous päättyy pian – vielä ehdit saada hyvityksen Cyberpunk 2077:stä

Xbox-pelaajat voivat hakea ehdotonta hyvitystä Cyberpunk 2077:n digitaalisesta versiosta enää vajaan kahden viikon ajan. Microsoft kertoo Xboxin verkkosivuilla lopettavansa ostosummien palauttamisen 6. heinäkuuta alkaen.

Microsoft perustelee hyvityskampanjan lopettamista sillä, että CD Projekt on korjannut pahasti rikkinäisenä julkaisemaansa peliä jo useammalla päivityksellä. On kuitenkin hyvä huomioida, että päivityksistä huolimatta Cyberpunk 2077 on yhä hyvin keskeneräinen teos varsinkin konsoleilla. Microsoft varoittaa asiakkaitaan yhä teknisistä ongelmista.

Aiemmin tällä viikolla pelin myyntiin palauttanut Sony sen sijaan suosittelee suoraan, etteivät pelaajat ostaisi Cyberpunkia PlayStation 4:n perusmallille. On täysin poikkeuksellista, että konsolivalmistaja kehottaa pelaajia olemaan ostamatta tiettyä peliä konsolilleen.

Microsoft aloitti hyvityskampanjansa joulukuussa pian pelin julkaisun jälkeen. Tuolloin kävi ilmi, ettei CD Projekt ollut kertonut totuudenmukaisesti siitä, miten huonossa kunnossa konsoliversiot olivat julkaisussa. CD Projektin toimitusjohtaja Marcin Iwinski väitti myöhemmin, että yhtiö oli viimeiseen saakka siinä uskossa, että ongelmat saataisiin korjattua julkaisuun mennessä. Nyt julkaisusta on kulunut yli puoli vuotta, eikä peli ole kunnossa vieläkään.

Heinäkuun 6. päivästä lähtien Cyberpunk 2077:ää koskevat samat jossain määrin epämääräiset palautusehdot kuin kaikkia muitakin Xboxin digitaalisesta kaupasta ostettuja tuotteita. Microsoftin mukaan hyvityksen mahdollisuuteen vaikuttavat tapauskohtaisesti muun muassa ostoksesta kulunut aika ja se, kuinka kauan pelaaja on käyttänyt ostamaansa tuotetta.

