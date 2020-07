Super Mario -pelituolit syntyivät Nintendon ja X Rockerin yhteistyönä

Johtava pelituolimerkki X Rocker ilmoitti yhteistyöstä Nintendon kanssa Euroopassa.

Euroopan markkinoille on tulossa myyntiin virallisesti lisensoituja Super Mario -teemaisia pelituoleja. X Rocker Super Mario -kokoelmassa rokkaavat Mario, Luigi, Princess Peach, Yoshi ja Bowser.

Tuolisarja perustuu X Rockerin myydyimpään Video Rocker -tuolimalliin, joka on tarkoitettu nuoremmille pelaajille. Isomman koon tosipelaajille on tarjolla niin ikään Mario-aiheinen istuin, joka perustuu X Rockerin uuteen 2.1 Stereo Audio Gaming Chair -tuoliin. Tämä jalallinen tuolimalli tulee kolmen erilaisen designin kera, joista yksi on vasta paljastettu.

X Rocker Super Mario -tuotteet tulevat myyntiin 1. elokuuta 2020.