Microsoft julkisti roppakaupalla trailereita tulevista Series X -nimikkeistään – jopa Fable tekee odotetun paluun

Microsoft julkisti juuri päättyneessä Games Showcase -lähetyksessään rutkasti Series X -pelattavaa.

Ehkä suurin pommi oli aivan lähetyksen loppuun säästetty, joskin jo pitkään huhuiltu Fable. Myös Halo Infinite nähtiin useamman minuutin mittaisen aidon pelikuvan voimin. Saatiinpa lähetyksessä jopa vilaus Obsidianin Avowed-ropelluksesta ja kotimaisen Remedyn työstämästä CrossfireX-räiskinnästä. Kaikki lähetyksessä nähdyt trailerit voi katsastaa uutisen lopusta.

Microsoft rummutti myös isosti Xbox Game Pass -palveluaan, minne myös jokainen Xbox Game Studiosin nimike saapuu välittömästi julkaisunsa yhteydessä.

Xbox Series X julkaistaan loppuvuodesta, tarkkaa päivää ei edelleenkään kerrottu.

