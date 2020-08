Taidokasta pikapelaamista ja hyväntekeväisyyttä – Summer Games Done Quick -tapahtuma starttasi sunnuntaina

Summer Games Done Quick 2020 -tapahtuma on käynnistynyt eilen, sunnuntaina.

Viikon kestävä SGDQ2020 tarjoaa taas roppakaupalla taidokasta pikapelaamista, kuten tapana on. Koronapandemian vuoksi varsinaista livetapahtumaa ei pidetä, vaan karkelot suoritetaan kokonaisuudessaan pelaajien kotoa käsin. Kaikki lahjoitukset menevät tuttuun tyyliin Doctors Without Borders -järjestölle. Ensi sunnuntaihin saakka jatkuvan Summer Games Done Quickin aikataulua voi tutkailla tapahtuman sivuilta, täältä.

Virittäydy siis linjoille tapahtuman Twitch-sivun kautta, täältä – tai toki suoraan alle upotetun videoikkunan kautta.