Deepfake-video näyttää: tältä kehuttu Marvel's Spider-Man näyttäisi Tobey Maguiren, Kirsten Dunstin ja Willem Dafoen kera

Miltä PlayStation 4:lle julkaistu Marvel's Spider-Man -seikkailu olisi näyttänyt toissa vuosikymmenellä julkaistujen Spider-man-elokuvien näyttelijöiden kera? Vastausta tähän kysymykseen voi hakea tuoreelta deepfake-videolta, johon on digitaalisesti editoitu tuttujen näyttelijöiden naamataulut.

Deepfake-videot ovat tekoälyyn perustuvalla teknologialla tehtyjä klippejä, jotka eivät ole aitoja. Yleinen niiden muoto on vaihtaa liikkuvassa kuvassa esiintyvä henkilö toiseksi. Näin on esimerkiksi luotu useita elokuvaklippejä, joissa tuttu näyttelijä on korvattu toisella tutulla henkilöllä.

Tuore tähän teknologiaan luottava Youtube-video esittelee Marvel's Spider-Man -peliä Tobey Maguiren, Kirsten Dunstin, Willem Dafoen sekä Alfred Molinan naamoilla varustettuna.

Kannattaa huomata, että oheinen video sisältää huomattavasti spoilereita pelistä. Katsominen siis omalla vastuulla.

Samaiseen peliin on aiemmin lisätty myös muita Hämähäkkimies-näyttelijöitä. Ohessa videot, joiden feikkitähtinä nähdään nykyinen seittisankari Tom Holland sekä roolissa aiemmin nähty Andrew Garfield.