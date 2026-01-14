Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Tammikuussakin pelaillaan PS Plus-jäsenyyksien hinnalla – Extra- ja Premium-lisäykset tammikuulle julkistettiin
Lähettänyt Ke 14.01.2026 - 21:41 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on paljastanut tammikuun lisäykset PlayStation Plus -palvelun Extra- ja Premium-jäsenille.

Game Catalog laajenee Game Passiinkin ilmestyvällä Resident Evil Villagella – kenties helmikuussa ilmestyvän Requiem-pöhinän kasvattamiseksi. Kauhufaneillekin on pelattavaa kylliksi elokuvansovituksenkin saaneen The Exit 8:n ja A Quiet Place: The Road Aheadin muodossa. Kaahailuakaan ei sovi unohtaa, onhan mukana niin rallia, mutarälläystä kuin retrohuuruista rata-autoiluakin. Kaikki uudet lisäykset ovat pelattavissa tammikuun 20. päivä.

Kaikki lisäykset, arvostelulinkit ja alustat lueteltuna alla.

Extra- ja Premium -jäsenille:

Ainoastaan Premium-jäsenille:

Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

Pelit: 
Resident Evil Village
Like a Dragon: Infinite Wealth
Expeditions: A MudRunner Game
A Quiet Place: The Road Ahead
Darkest Dungeon II
The Exit 8
art of rally
A Little to the Left
Ridge Racer
Alustat: 
PS5
PS4
Lähde: 
PS Blog

