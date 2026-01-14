Tammikuussakin pelaillaan PS Plus-jäsenyyksien hinnalla – Extra- ja Premium-lisäykset tammikuulle julkistettiin

Sony on paljastanut tammikuun lisäykset PlayStation Plus -palvelun Extra- ja Premium-jäsenille.
Game Catalog laajenee Game Passiinkin ilmestyvällä Resident Evil Villagella – kenties helmikuussa ilmestyvän Requiem-pöhinän kasvattamiseksi. Kauhufaneillekin on pelattavaa kylliksi elokuvansovituksenkin saaneen The Exit 8:n ja A Quiet Place: The Road Aheadin muodossa. Kaahailuakaan ei sovi unohtaa, onhan mukana niin rallia, mutarälläystä kuin retrohuuruista rata-autoiluakin. Kaikki uudet lisäykset ovat pelattavissa tammikuun 20. päivä.
Kaikki lisäykset, arvostelulinkit ja alustat lueteltuna alla.
Extra- ja Premium -jäsenille:
- Resident Evil Village | PS5, PS4
- Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4
- Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4
- A Quiet Place: The Road Ahead | PS5
- Darkest Dungeon II | PS5, PS4
- The Exit 8 | PS5, PS4
- art of rally | PS5, PS4
- A Little to the Left | PS5, PS4
Ainoastaan Premium-jäsenille:
- Ridge Racer | PS5, PS4
