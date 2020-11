Tamperelaisstudio päiväsi DARQin konsoleille – pulmaseikkailu saa myös oman sarjakuvan

Paljon kiitosta saanut Unfold Gamesin DARQ tuodaan joulukuussa konsoleille tamperelaisen Dreamloop Gamesin voimin.

Jokainen, joka ostaa kopion DARQ: Complete Editionista Xbox Onelle tai PlayStation 4:lle, saa ilmaisen päivityksen optimoituun seuraavan sukupolven versioon. Complete Editionin julkaisun yhteydessä ilmestyy myös The Crypt -lisäosa ilmaiseksi PC-pelaajille, jotka ovat ostaneet DARQin perusversion Steamista tai GOGista.

Lisäksi Unfold Games on paljastanu DARQiin perustuvan sarjakuvakirjasarjan, DARQ: Dream Journalin. Tarinan on kirjoittanut DARQin pelijohtaja Wlad Marhulets ja taiteen luonut Kelsey Haley (Dreamworks, Disney, Universal ja South Park Studios). DARQ: Dream Journalin digitaaliset ja fyysiset painokset on tarkoitus julkaista vuonna 2021.

DARQ: Complete edition julkaistaan Xbox Onella, PlayStation 4:llä sekä PC:llä ​​joulukuussa 2020. Xbox Series S/X, PlayStation 5 ja Nintendo Switch saavat omat versionsa ensi vuoden alkupuolella.