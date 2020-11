PlayStation 5:n julkaisupäivän myynnit hoidetaan kokonaan verkossa, konsoleita on turha etsiskellä kaupoista

Sony on julkaissut PlayStation Blog -sivustollaan tiedotteen PlayStation 5:n julkaisuhulinoihin liittyen.

Konsolijätti on päättänyt hoitaa kaikki PlayStation 5:n julkaisupäivän myynnit verkon kautta. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että laitetta on turha haeskella kivijalkakaupoista, mikäli ennakkotilaus on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä. Syyksi kerrotaan koronapandemian aiheuttamat huolet, ja tarkoituksena on suojella niin pelaajakansaa kuin kauppojen työntekijöitäkin.

PlayStation 5 julkaistaan Suomessa marraskuun 19. päivä.

