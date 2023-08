Tarpeeksi vanha kuolemaan – oululaisbiisi musiikkivideoineen ammentaa inspiraatiota lapsuuden videopeleistä

Oululaisen Aimo Huikan soitinorkesteri -bändin tuore Tarpeeksi vanha kuolemaan -musiikkivideo kauhoo innostusta lapsuuden retrovideopeleistä.

Tarpeeksi vanha kuolemaan on kappale samannimiseltä Aimo Huikan EP:ltä, joka ilmestyi viime vuoden puolella. Nyt biisille on julkaistu myös musiikkivideo, joka sai innostuksensa videoista, joissa näytettiin Nintendo-pelien Game Over -ruutuja.

"Se (Tarpeeksi vanha kuolemaan) on saanut musiikillista innotusta lapsuuden lemppari retrovideopeleistä: Nintendo, Commodore, Atari ja GameBoy. Ja etenkin niiden musiikista, joka oli tehty hyvin rajallisella tekniikalla, muutamalla monofonisella aaltoraidalla. Silti niiden musiikkimaailma oli ensikosketuksia kerronnalliseen musiikkiin. Sanoituksen tasolla kappale käsittelee elämän vastoinkäymisten koomisuutta", Aimo Huikka kertoilee.

Retropelien äänimaailmaa replikoivan kappaleen videoineen voi katsastaa ja kuunnella alta. Se löytyy myös muun muassa Spotifysta.