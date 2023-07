Nintendon seuraavan sukupolven konsolin huhuillaan ilmestyvän ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla

Useammatkin lähteet ovat saaneet vihiä Nintendon seuraavan sukupolven pelilaitteesta.

VGC:n mukaan Switchin seuraajan kehittäjäversioita on jo välitetty kolmannen osapuolen pelistudioille. Samaisten lähteiden mukaan edelleen kannettava ja fyysisiä pelikortteja hyödyntävä masiina sisältäisi kehityskustannusten vähentämiseksi LCD-näytön OLEDin sijaan.

Julkaisua on kuuleman mukaan suunniteltu ensi vuoden toiselle puoliskolle ja tavoitteena on saada laitetta kauppojen hyllyille tarpeeksi vastaamaan kysyntään – toisin kuin PlayStation 5:n ja Xbox Series X:n tapauksessa. Nintendo itse ei ole vielä kertonut tulevasta konsolistaan mitään virallisia yksityiskohtia, joten kaikki on siis edelleen pelkkiä huhupuheita.

Alkuperäinen Nintendo Switch julkaistiin vuonna 2017, myöhemmin varsin suosittu tuoteperhe on kasvanut vielä Lite- ja OLED-malleilla.