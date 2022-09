Team Ninjan Nioh-pelejä on turha odotella Xbox-konsoleille – Wo Long: Fallen Dynastyn puolestaan uskotaan hyötyvän Game Passista

Team Ninjan Nioh-pelit eivät ole näillä näkymin saapumassa Xbox-masiinoille, joskin tulevan Wo Long: Fallen Dynastyn suhteen studiolla on suuret suunnitelmat.

Video Games Chronicle -sivustolle rupatellut Nioh-ohjaaja Fumihiko Yasuda masentaa Xbox-pelaajia, sillä suunnitelmia tuoda pidetyt toimintapelit Microsoftin konsoleille ei tällä hetkellä ole. Nioh-kaksikko on julkaistu toistaiseksi ainoastaan PC:lle sekä PlayStation-laitteille.

Sen sijaan Team Ninjan tuleva teos Wo Long: Fallen Dynasty rynnistää Xboxille ja suoraan Game Pass -valikoimiin heti ilmestyessään. Yasuda luottaakin siihen, että päätös tuoda nimike osaksi Game Passia kasvattaa pelaajakuntaa erityisesti verkkopelin puolella.

Team Ninja työstää paraikaa myös kunnianhimoisen oloista Rise of the Ronin -toimintaseikkailua. Tämä peli puolestaan on PlayStation 5 -konsoliyksinoikeus, joskin julkaisua saadaan odotella aina vuoteen 2024 saakka.

Wo Long: Fallen Dynasty julkaistaan ensi vuoden aikana Xbox Onen ja Series S|X:n ohella PC:lle, PlayStation 4:lle sekä PlayStation 5:lle.

