Itse Takashi Miike luotsaa Onimusha-pelin kääntämistä Netflix-sarjaksi

Netflix-suoratoistopalvelu ja Capcom-pelistudio ovat julkistaneet Onimusha-peliin perustuvan anime-sarjan olevan tuloillaan.

Projektin päävetovastuussa on Chief Director -tittelillä Takashi Miike, kenen tuotantoa ovat muun muassa Ichi the Killer, Blade of the Immortal, Crows Zero ja 13 Assassins. Ohjaajana toimii puolestaan Shinya Sugai, kun taas projektin animaatiostudio on Sublimation.

Sarjasta on julkaistu neljä kuvaa, jotka voi katsastaa alta. Julkaisupäivää Netflixiin saapuvalle kokonaisuudelle ei ole vielä kerrottu.

