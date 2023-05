Tulevia PS5- ja PSVR-pelejä esittelevä PlayStation Showcase -lähetys päivättiin keskiviikolle

PlayStation Showcase -lähetys päivättiin keskiviikolle, toukokuun 24. päivälle.

PlayStation Blog -tiedotteen mukaan Showcase-lähetyksellä on mittaa reilun tunnin verran ja esittelyissä keskitytään PlayStation 5- ja PlayStation VR2 -nimikkeisiin. Mukana on Sonyn omien studioiden tekeleiden lisäksi kolmansien osapuolten pelejä ja indienimikkeitä.

Nähtäväksi jää, josko näytillä olisi Marvel's Spider-Man 2:n, Wolverinen tai vaikkapa The Last of Us -moninpelin kaltaisia odotettuja jättiprojekteja.

Keskiviikkona kello 23:00 starttaavaa lähetystä voi katsella YouTubessa tai Twitchissä – tai vaikkapa suoraan alle upotetun videoikkunan kautta.