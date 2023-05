Harvest Moon: The Winds of Anthos sai julkaisupäivänsä syyskuun loppuun

Pitkäikäistä Harvest Moon -sarjaa jatkava The Winds of Anthos on päivätty syyskuun loppuun.

Harvest Moon: The Winds of Anthos vie pelaajansa uuteen Anthos-maailmaan tuomaan takaisin yhteen muinaisen tulivuorenpurkauksen erottamia kaupunkeja. Tarjolla on niin kasvi- ja eläinkuntaa kasvatettavaksi sekä tietysti myös niitä puolisoehdokkaita, kuten tapana on. Kuvakaappauksia uutisen lopussa.

Harvest Moon: The Winds of Anthos julkaistaan syyskuun 26. päivä PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

