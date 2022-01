Tunnelmallista hiiviskelykauhua luvassa – kauhuelokuvaan perustuva The Bridge Curse: Road to Salvation -peli paljastui

Vuoden 2020 The Bridge Curse -kauhuelokuvaan perustuva peli paljastettiin.

Kehittäjä ja julkaisija Softstar Entertainment julkisti The Bridge Curse: Road to Salvationin, vuoden 2020 The Bridge Curse -elokuvan kauhupelisovituksen. Taiwanin kymmenestä yliopistokauhutarinasta yhden kertova The Bridge Curse keskittyy yliluonnolliseen tapahtumaan Tunghun yliopistossa. Kirouksen kanssa tekemisiin joutuvat pelaajat tutkiskelevat kampusta, jota vaelteleva naishaamu on asuttanut jo vuosikymmeniä.

Tunnelmalliseksi hiiviskelykauhuksi kuvailtu ensimmäisen persoonan seikkailu julkaistaan PC:llä Steamin kautta joskus ensi vuoden puolella.

The Bridge Curse: Road to Salvation -demo saapuu kokeiltavaksi osana Steam Next Festiä jo ensi kuussa.