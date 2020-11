Tuore Pelaajabarometri kertoo pelaamisen lisääntyneen koronaeristyksen aikana

Digi- ja väestötietoviraston toteuttaman uuden Pelaajabarometrin mukaan ei-digi- ja digipelaaminen lisääntyivät koronapandemia alkamisen jälkeen.

Tutkimustulokset kertovat 10–75-vuotiaista suomalaisista 98,2 prosentin pelaavan ainakin joskus. Tuloksissa on huomioitu kaikki pelaamisen muodot. Digitaalisia pelejä pelaa ainakin joskus jopa 78,7 prosenttia suomalaisista. Digitaalinen pelaaminen on noussut 2,5 prosenttiyksikköä edellisen Pelaajabarometrin tuloksista.

Myös lasten ja vanhempien yhteinen pelaaminen on lisääntynyt runsaamman kotona vietetyn ajan seurauksena. Tämä näkyy erityisesti korttipelien sekä lauta- ja seurapelien suosion nousuna.

Lisäksi elektroniseen urheiluun osallistuminen suoratoistolähetyksiä katsomalla on yhä suositumpaa. Suomalaisista jopa 19,5 prosenttia katsoo kilpapelaamiseen liittyviä lähetyksiä ainakin joskus.

Tänä vuonna digipelaamiseen on käytetty keskimäärin yli seitsemän tuntia viikossa. Pelaamiseen käytettävä rahamäärä ei kuitenkaan ole kasvanut. Mobiilipelaaminen on nyt selkeästi suositumpaa kuin esimerkiksi tietokone- tai konsolipelaaminen.

"Ilmeisimpänä syynä ajankäytön lisääntymiseen ovat jälleen koronasta aiheutuneet poikkeusolot", sanoo Tampereen yliopiston tutkija Jani Kinnunen.

"Poikkeusolojen aikana on pelattu jo aiemmin hankittuja pelejä, eikä esimerkiksi digipelaamisessa yleistyneitä mikromaksuja ole ryhdytty maksamaan aiempaa enempää", Kinnunen kertoo.

Suomalaisten asennoituminen pelaamiseen on muuttunut myönteisempään suuntaan. Hieman yli puolet (51,4 prosenttia) on sitä mieltä, että pelaaminen on hyödyllistä ajanvietettä.

Pelaajabarometrin tulokset perustuvat 914 vastaajan aineistoon, joka on tuotettu satunnaisotannalla 10–75-vuotiaista Manner-Suomen asukkaista.