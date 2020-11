Gorillazin uutukainen on ensimmäinen suurempi Grand Theft Auto V:n maailmassa kuvattu musiikkivideo

Gorillaz ja Grand Theft Auto V ne yhteen soppii, ainakin yhtyeen uusimman musiikkivideon perusteella.

Virtuaalisen yhtyeen tuorein liikkuva kuva on näet kuvattu lähes kokonaan miljoonia myyneessä videopelissä. The Valley of the Pagans -kappale on yhdeksäs single Gorillazin Song Machine, Season One: Strange Timez -albumilta. Viisussa on vierailevana artistina Beck, kenet nähdään myös videolla.

Kyseessä ei ole ensimmäinen videopeleihin liittyvä asia, joka on lähtöisin yhtyeen tulevalta albumilta. Aikaisempi kappale musiikkivideoineen tottelee näet nimeä PAC-MAN, kuten uutisoimme (klik) aiemmin.