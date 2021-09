Twitch on nostanut oikeusjutun vihanlietsonnan vuoksi – syytettynä kaksi nimimerkkien takana piileksivää käyttäjää

Twitch on ottanut tiukemmin kantaa alustalla järjestettyjä häirintäkampanjoita vastaan.

Vihamieliset hyökkäykset ovat lisääntyneet viime kuukausien aikana ja moni striimaaja on jopa harkinnut uransa lopettamista. Nyt Twitch on nostanut kanteen kahta mahdollista hyökkäysten järjestäjää vastaan. Kanteen mukaan nämä käyttäjät ovat masinoineet seksistisiä, rasistisia ja homofobisia kommentteja sekä jatkaneet toimintaansa Twitchin käyttökielloista huolimatta. Ongelmana on kuitenkin syytettyjen henkilöllisyyden varmistaminen. Nimimerkkien CruzzControl ja CreatineOverdose takana olevien käyttäjien tarkkaa henkilöllisyyttä tai asuinpaikkoja ei tiedetä.

Vähemmistöryhmiin kuuluvat striimaajat kampanjoivat elokuussa #TwitchDoBetter-hashtagin avulla. Syyskuun 1. päivä järjestettiin boikotti Twitchiä kohtaan, jolla ajettiin nopeampaa muutosta alustan toimintatapoihin.