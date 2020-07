Unreal Engine 5:n valaistustekniikka tähtää 60fps:ään PS5:llä ja Xbox Series X:llä

Epic Games on paljastanut tähtäävänsä 60fps:ään Lumenilla sekä PlayStation 5:llä että Xbox Series X:llä.

Lumen on Epic Gamesin pelimoottorin Unreal Engine 5:n merkittävimpiä elementtejä Naniten ohella. Lumen on dynaaminen valaistus- ja Global Illumination -ratkaisu. Sen ansiosta esimerkiksi valaistuskarttojen tarve on poistunut. Lumen myös toimii automaattisesti useiden eri valonlähteiden kanssa.

Epic Gamesin Nick Penwarden puhui Unreal Fest Onlinen aikana kattavasti valaistustekniikasta ja siitä, kuinka studio toivoo parantavansa sitä. Tällä hetkellä Lumen pyörii 30fps:llä, mutta tavoite on tuplata lukema. Unreal-tiimi työskentelee ahkerasti optimoinnin parissa pyrkimyksenä yltää 60fps:ään julkaisussa.

"Vaikka Lumen on loistava karkeammissa heijastavissa kohteissa, emme tällä hetkellä tue peiliheijastuksia sileillä esineillä", kertoi Penwarden.

Epic esitteli aiemmin tänä vuonna PlayStation 5:llä reaaliajassa pyörineen Unreal Engine 5:n teknisen demon. Tietoon tuli myös, että PlayStation 5:n SSD on niin nopea, että Unreal Engine 5 joutui uudestaan suunnittelupöydälle.