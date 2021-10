Upouusi saavutusjärjestelmä tekee tuloaan Epic Games -pelikauppaan

Epic Games -kauppa on käynnistelemässä ensi viikolla omaa saavutusjärjestelmäänsä.

Epicin kauppapaikan saavutukset tottelevat varsin loogista nimeä Epic Achievements. Systeemi on aluksi käytössä vain kourallisessa pelejä (Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena: Bridge of Spirits, Zombie Army 4, Alan Wake Remastered), mutta lisää tulokkaita nähdään jo loppuvuoden mittaan. Saavutukset on jaoteltu neljälle eri tasolle pronssista hopean ja kullan kautta platinaan, joista jokainen tarjoaa pelaajalle eri määrän kokemuspisteitä.

Lisätietoja ja tarkempia yksityiskohtia voi lueskella Epicin tiedotteesta, täältä.