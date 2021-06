Uutisia The Lord of the Rings: Gollumista ja monesta muusta – Nacon Connect järjestetään heinäkuussa

Nacon isännöi Nacon Connect 2021 -tapahtumaa 6. heinäkuuta alkaen kello 20.00 Suomen aikaa.

Tapahtumassa paljastetaan niin uutta pelikuvaa, ilmoituksia, erikoisvieraita kuin yhteistyöprojektejakin. Vahvistetusti luvassa on uutisia peleistä Blood Bowl III, Hotel Life: A Resort Simulator, The Lord of the Rings: Gollum, RiMS Racing, Roguebook, Rogue Lords, Test Drive Unlimited Solar Crown ja WRC 10.

Nacon Connect 2021:a voi seurata yhtiön kanavilla: YouTube, Twitch, Facebook, ja Twitter.

Save the date, #NaconConnect is back on July 6, 2021!

With new gameplay, exciting announcements, special guests and epic collaborations. See you there! pic.twitter.com/m6E5mJRMAr

— Nacon (@Nacon) June 2, 2021