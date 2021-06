Kolmen pelin Crysis Remastered -kokoelma julkaistaan syksyllä

Crytek julkaisee Crysis-trilogiansa ehostettuna nykylaitteille, vieläpä yhtenä pakettina.

Kokoelmaan sisältyy Crysis (2007), Crysis 2 (2011) sekä Crysis 3 (2013). Crytekin mukaan jokainen nimike on päivitetty visuaaleiltaan nykypäivään, minkä lisäksi kaikki rullaavat entistäkin nätimmin uuden sukupolven konsoleilla. Ensimmäinen Crysis Remastered on jo julkaistu (arvostelu), mutta koko kolmikon sisältävä paketti on tarkoitus saada julki syksyn mittaan. Kehittäjänä toimii Saber Interactive.

Crysis Remastered Trilogy julkaistaan PC:lle, Switchille, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä taaksepäin yhteensopivuuden kautta Series S|X:lle ja PlayStation 5:lle.