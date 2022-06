Kohta myös sinä voit kilpailla Squid Gamessa – haussa 456 pelaajaa, palkintona 4,56 miljoonaa dollaria

Netflixin hittisarja Squid Game saa toisen kautensa, mutta myös muuta siihen perustuvaa sisältöä, johon haetaan parasta aikaa osanottajia.

Netflix on näyttänyt vihreää valoa Squid Game: The Challenge -sarjalle, jonka lupaillaan olevan suurin reality-kilpailusarja ikinä. Esikuvaansa perustuvaan koitokseen etsitään 456 pelaajaa, jotka ottavat osaa draamasarjasta tuttuihin peleihin, minkä lisäksi myös uutta kisailtavaa on luvassa.

Koitosten voittajalle on luvassa suurin rahasumma, jota tämän tyylin sarjoissa on koskaan jaettu. Voittajalle lupaillaan hulppeata 4,56 miljoonan dollarin palkintoa.

Haku on parhaillaan auki kaikille, ketkä ovat yli 21-vuotiaita sekä osaavat puhua englantia. Tarkemmat hakukriteerit video- ja valokuvavaatimuksineen voi lukea squidgamecasting.com-sivustolta.

Korealaisessa Squid Game -sarjassa iso määrä miehiä sekä naisia kilpailee erilaisissa lasten leikkeihin perustuvissa koitoksissa. Homman koukkuna tosin on, että vaikka voittajalle on luvassa iso summa rahaa, on häviäjien osa menettää henkensä. Esikuvastaan poiketen Squid Game: The Challengessa pelaajien luvataan selviytyvän kokemuksesta vahingoittumattomina.

Ohessa sen alkuperäisen Squid Game -sarjan traileri.

