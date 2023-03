Virtuaalikauhu The Walking Dead: Saints and Sinners saapuu ehostettuna PS VR2 -laseille

Skydance Interactiven kehittämä, alunperin 2020 julkaistu The Walking Dead: Saints & Sinners saapuu piakkoin ehostettuna Sonyn uusille PS VR2 -virtuaalitodellisuuslaseille.

Chapter 1 lisänimeä kantavassa uudessa julkaisussa on muun muassa paranneltu ympäristöjä, valaistusta ja animaatioita. PS VR2 -päivitys saapuu täysin ilmaiseksi The Tourist Edition -version omistaville. Peruspelin hankkineille päivitys irtoaa kympin hinnalla. Tarjous koskee myös niitä, jotka ovat lunastaneet aikoinaan peruspelin PlayStation Plus -tarjonnasta.

Aiemmin vain Meta Quest 2 -virtuaalilaseilla nähty The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution tulee nyt myös konsolipelaajien tarjolle. Ensimmäisessä osassa aloitettua tarinaa pystyy jatkamaan suoraan jatko-osassa, sillä tuotos tukee tallennuksen siirtoa.

Sekä ehostettu Chapter 1 että konsoleilla ensiesiintymisensä tekevä Chapter 2: Retribution julkaistaan 21. maaliskuuta.