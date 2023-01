Viimeisetkin PlayStation VR2 -lasien julkaisupelit selvillä

Sony on paljastanut PlayStation VR2 -laseille saapuvat julkaisupelit.

Julkaisuikkunassa pelattavaa on tarjolla peräti 37 eri nimikkeen verran. Yksi uusimmista julkistuksista on Gran Turismo 7, joka on kokonaan pelattavissa virtuaalitodellisuudessa, lukuun ottamatta kahden pelaajan näytöllä jaettavaa moninpeliä. VR-päivitys on saatavilla ilmaiseksi pelin ostaneille.

Koko PS VR2 -pelilista näyttää tältä:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, julkaistaan 10.3.)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, saapuu pian PS VR2:n julkaisun jälkeen)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, saapuu pian PS VR2:n julkaisun jälkeen)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (ilmainen päivitys)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, sisältää myös PS VR-version)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., ilmainen päivitys)

No Man’s Sky (Hello Games, saapuu pian PS VR2:n julkaisun jälkeen)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, ilmainen päivitys)

Puzzling Places (Realities.io, ilmainen päivitys)

Resident Evil Village (Capcom, ilmainen päivitys)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive, ilmainen päivitys)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, saapuu pian PS VR2:n julkaisun jälkeen)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, ilmainen päivitys)

PlayStation VR2 -lasit tulevat myyntiin 22. helmikuuta. Saatavilla on pelkät lasit uusien Sense-ohjainten kera 639 euron hintaan tai Horizon Call of the Mountain -pelin sisältävä paketti, jolloin hintaa kertyy 699 euroa.