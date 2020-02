White Noise Team esittelee hienon näköistä indiekauhua tulevan pelinsä demolla

White Noise Team on julkaissut demon tulevasta indie-kauhupelistään Twin Soul. Teos tulee olemaan itäeurooppaan sijoittuva kauhu-puzzlepeli.

Tekijät kertovat pelin sisältävän realistisia grafiikoita, päätösten tekemistä, erilaisia mörköjä ja taistelutyyppejä sekä viittauksia yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Peli kertoo kahdesta orvosta, Alexeysta ja Sergeystä, jotka Alexeyn täti on kasvattanut. Aikuistuessaan miehet ovat kuitenkin lähteneet elämässä eri poluille: Sergeystä on tullut poliisikapteeni ja asuu pääkaupungissa. Alexey taas on insinööri paikallisessa tehtaassa, mutta on onnistunut aiheuttamaan työpaikallaan kuolettavan onnettomuuden, ja on tästä johtuen viettänyt aikaansa vankilassa. Nyt kasvattitäti on raa'asti murhattu ja molemmat miehet ovat palanneet kotiinsa, suureen kerrostaloon, omia reittejään. Maanjäristys sulkee molemmat miehet eri puolille kerrostaloa ja yhtäkkiä paikalle alkaa ilmestyä mitä erikoisempia kummajaisia ja mörököllejä. Pelaaja saa valita kummalla miehistä haluaa pelata, eikä juoni tietenkään tule olemaan kokonainen ennen kuin tarina on koettu molemmista näkövinkkeleistä.

Julkaisuajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta ainakin Unreal 4 -moottorille tehty peli näyttää hyvältä jo demovaiheessa! Demon voi ladata täältä tai katsoa alta.